Beşiktaş transferde ihtiyacı olan bölgeler için çalışmaları- nı yoğun şekilde sürdürürken, sağ bekte Gökhan Gönül’ün yanına iyi bir takviye arayışlarında iki ismin öne çıktığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, menajerlerin önerdiği Laziolu Patric Gabarron için araştırmalarını derinleştirirken olumlu sonuçlar elde etti. Barcelona B Takımı’ndan İtalyan ekibine geçen 25 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu sezon sadece 7 maçta forma giydiği için takımında mutsuz. Daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmeyi düşünen Patric’in piyasa değeri 2 milyon euro civarında. Ancak Beşiktaş en fazla 1 milyon euroya bu işi bitirirse Patric’i almak istiyor.

PATRIC OLMAZSA AHMET

Kartal, Patric’te hedefe ulaşamazsa, Gençlerbirliği’nin başarılı sağ beki Ahmet Oğuz için yeniden devreye girecek. Bu oyuncuyu Başkent ekibinden daha önce de isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin takas yolu ile transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. Ahmet bu sezon 17 maçta 2 gol attı, 2 asistle oynadı.

Kaynak: Star