Savunmanın sağında Gökhan Gönül’ün alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye de bir takviye yapmayı planlayan Siyah-Beyazlı ekip, Rafael ve Şener Özbayraklı ile ilgileniyor. Fransız ekibi Lyon ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcu ile uzun süredir ilgilenen Kara Kartal, ilk teklifini iletti.

Beşiktaş, Lyon’dan yanıt beklerken, bir yandan da Şener Özbayraklı için temaslarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın, cuma günü resmen açılacak transfer döneminin ardından görüşmelerde daha net adımlar atacağı belirtildi.

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