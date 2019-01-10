Beşiktaş'ta sağ beke 2 isim de hazır

Sağ bek hattını takviye için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, soluğu Milan’da almıştı.

10 Ocak 2019, Perşembe 05:59
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Beşiktaş'ta sağ beke 2 isim de hazır

Sağ bek hattını takviye için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, soluğu Milan’da almıştı.

Sampdoria forması giyen Polonyalı Bartosz Bereszynski ve Atalanta’lı Timothy Castagne için temasta bulunan futbolcuya, 2 oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği bildirildi.

Temasların ardından İstanbul’a dönen 3’lünün, konuyu teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp sonrasında futbolcuların kulüpleriyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

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