Pepe ile yollarını ayıran, Roco’dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arasında mutlaka savunmaya transfer yapacak. Siyah-Beyazlılar, kiralama formülüyle yabancı oyuncular üzerinde dururken, sezon sonu için düşünülen isim ise Sadık Çiftpınar. Malatyaspor’un 25 yaşındaki stoperinin, Mayıs’ta sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş da aracılar vasıtası ile sezon sonu için Sadık’la el sıkışırken, Malatyaspor’un hamlesi hesapları bozdu... Başarılı stoperden para kazanmak isteyen Malatyaspor, Sadık için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Malatyaspor’un Sarı- Lacivertliler’i devreyi sokması üzerine Beşiktaş Yönetimi transfer operasyonunu öne çekmek zorunda kaldı.

Takasta 4 oyuncu

Sadık’ı ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Kara Kartal, Ocak ayında takas formülüyle bu işi çözmek amacında. Love, Larin, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre gibi isimleri ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Beşiktaş, Malatyaspor cephesiyle anlaşmaya çalışacak.

Orhan Yıldırım

Haberin fotoğrafları için tıklayın Süper Lig’de nokta atışı olan devre arası transferleri