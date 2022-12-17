2022 Dünya Kupası'na damga vuran Fas, grup maçlarında gösterdiği harika performansın ardından son 16 turunda İspanya ile eşleşti.





Afrika temsilcisi, penaltı atışları sonucunda 2010 Dünya Kupası şampiyonunu turnuva dışına itti. Çeyrek finalde de Portekiz'i 1-0 mağlup eden Fas, yarı finale kadar geldi.

Fas, yarı finalde son Dünya Kupası şampiyonu Fas'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkacak olan Fas'ta birçok genç oyuncu dikkatleri çekerken takımın en tecrübeli isimlerinden Romain Saiss de gündeme oturdu.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Sezon başında Beşiktaş 'a transfer olan başarılı savunmacı, Dünya Kupası'nda hem rakiplerle hem de sakatlıklarla boğuştu.

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Çeyrek final maçında Portekiz karşısında sakat sakat mücadele eden Saiss, 57. dakikadan sonra oyuna devam edememişti. Saiss mücadelenin ardından "Neredeyse 55 dakika tek bacakla oynadım. Yarı finalde de sahada olmak için elimden geleni yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı.

Haberde, Saiss'in Süper Lig 'de geçirdiği çok ilginç ilk ayın ardından Türk kulübü Beşiktaş'ın istikrarsızlığından bıktığı ifadelerine yer verildi.





TEKLİFLER VAR

Saiss'e başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden teklifler olduğu, ancak tecrübeli oyuncunun Avrupa'nın rekabetçi futbolundan ayrılmak istemediği ifade edildi.

Haberde son olarak, 32 yaşındaki oyuncuyla İtalya Serie A'dan iki takımın ilgilendiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, 2016 yılında Fransa'nın Angers takımından Romain Saiss'i 4 milyon Euro karşılığında transfer etti.

Wolverhampton formasıyla Premier Lig'de 110 maça çıkan Faslı savunma oyuncusu dokuz kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yaptı.

Sezon başında bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a transfer olan başarılı oyuncu Süper Lig'de 11 maçta görev alırken bir kez asist yaptı.