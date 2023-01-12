Siyah-Beyazlı formayla sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla Dünya Kupası’nda boy gösteren Romain Saiss, başarılı bir görüntü ortaya koymuştu. Katar’daki turnuvada adale sakatlığı yaşayan başarılı oyuncu, kısa bir tatilin ardından döndüğü Türkiye’de tedavi sürecini tamamladı. Başarılı stoper, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girmesinin ardından ilk 11’deki yerine bu hafta geri dönecek. Saiss, Konyaspor ’la deplasmanda oynanacak Spor Toto Süper Lig müsabakasına ilk 11’de başlayacak. Saiss’in savunma hattındaki partneri, Tayyip Talha Sanuç olacak.

Romain Saiss’in ilk 11’e geçişiyle Beşiktaş ’ın savunma hattındaki gücünün artması bekleniyor.

Bir değişiklik de sağ bekte...

Kara Kartal’ın savunma hattında bir değişiklik daha olacak... Kart cezası sebebiyle Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Valentin Rosier, Konya karşısında sağ bekte olacak. Bu iki futbolcunun ilk 11’e geçişiyle birlikte Welinton ile Tayfur Bingöl, Konyaspor sınavına kulübede başlayacak.

Orhan Yıldırım







