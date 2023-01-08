Spor Toto Süper Lig ’de dün akşam Kasımpaşa’yla karşı karşıya gelen Beşiktaş , rakibini 2-1’lik skorla devirmeyi başardı. Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ta oynanan mücadeleden Cenk Tosun ve Wout Weghorst’un golleriyle zaferle ayrıldı.

Güneş ile seri zamanı

Maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Yüzde 100’ümüzü vermek zorundayız. Mutlaka 3 puana ihtiyacımız var” diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kritik maçta istediğini almayı başardı. Kartal, 2 mücadelelik kazanma serisi yakaladı. Takımdaki eksik isimlerin durumlarıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “Romain Saiss’in hiçbir sıkıntısı yok ama idmanlara yeni başladı. Bir an önce oynamasını bekliyoruz. Rachid Ghezzal’ın dışında uzun sakatlık görünmüyor. Josef de Souza ve Kerem Atakan Kesgin’in kısa süreli sakatlıkları var. Haftaya dönerler” açıklamasında bulundu.

Atiba yerine Salih

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Maç öncesi sakatlığı bulunan Salih Uçan, Atiba’nın yerine 11’e girdi. Salih’in son kontrollerin ardından kendisini iyi hissetmesi sonrasında teknik direktör Şenol Güneş’ten formayı aldığı ifade edildi. Öte yandan maç boyunca oyuncularına saha kenarından sürekli direktiflerde bulunan Şenol Güneş, elde edilen galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

Cenk’e asist Salih Uçan’dan

Vodafone Park’ta elde edilen 2-1’lik zaferin ilk sayısına 28. dakikada imza atan Cenk Tosun’a asisti yapan isim Salih Uçan oldu.

Başarılı futbolcu, vermiş olduğu bu gol pasıyla bu sezon 2. asistine ulaştı. Salih’in bu sezon 1 de golü bulunuyor.

Günün adamı Mert Günok

Geçen sezon çapraz bağları kopan ve formasından uzak kalan, kaleyi Ersin Destanoğlu’na kaptıran Mert Günok, Şenol Güneş’in takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Bu sezon Valerien Ismael, 33 yaşındaki eldiveni hiç tercih etmezken Güneş, Siyah-Beyazlılar’daki ikinci döneminin ilk maçında Ümraniye karşısında eldivenleri Mert Günok’a teslim etti. Kasımpaşa maçı öncesinde çıktığı 4 maçta 4 gol yiyen ancak kurtarışlarıyla dikkat çeken Mert Günok, Adana Demirspor maçında rakip forvetlere izin vermemiş ve bu sezon ilk kez kalesini gole kapatmıştı.

Yıldız kaleci dün de Kasımpaşalı oyunculara ilk yarıda gol izni vermedi. Özellikle Mortadha Ben Ounas ve Mamadou Fall başta olmak üzere karşı karşıya 3 pozisyonda da kalesinde devleşen Mert ilk 45 dakikanın en başarılı isimlerinden biri oldu. Mert, maçın son anlarında da kritik bir kurtarış yaparak formuyla alkışları topladı.

Gedson Fernandes dinamizm kattı

Kara Kartal’ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, dün akşamki Kasımpaşa karşılaşmasında da etkili görüntüsüyle dikkat çekti.

Başarılı futbolcu, mücadelede gol ya da asist yapamasa da özellikle hücum hattında ortaya koyduğu enerjik futbolla alkış topladı. Gedson, oyun sonunda taraftarların ilgisine alkışlarla karşılık verip teşekkür etti.

Romain Saiss geri döndü

Fas formasıyla Dünya Kupası’nda başarılı bir görüntü ortaya koyan Romain Saiss, Katar’dan adale sakatlığıyla döndüğü için Beşiktaş’taki formasından uzak kalmıştı.

Deneyimli stoper, sağlığına kavuşması sonrasında dün formasına kavuştu. Tecrübeli savunmacı, Kasımpaşa maçına 83. dakikada dahil oldu.