BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı.

Ardından pas ve 5’e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Trabzon’a ardından kara yolu ile Rize’ye giderek kampa girecek.