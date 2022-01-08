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Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 14:21 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları tamam

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı.

Ardından pas ve 5’e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Trabzon’a ardından kara yolu ile Rize’ye giderek kampa girecek.

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