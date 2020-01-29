Beşiktaş’ta Rizespor maçı hazırlıkları 11 eksikle başladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idman ile başladı.

Yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetimindeki antrenmana; hasta olan Gökhan, Feyenoord ile anlaşan Oğuzhan, 20’lik dişi çekilen N’Koudou, alt adalesinde sorun yaşayan Burak, tedavileri devam eden Dorukhan, Jeremain Lens ve Ljajic katılmadı.

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ’a giden Umut ile Milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler de çalışmalarda yer almadı.

Kara Kartal, zorlu mücadelenin hazırlıklarına bugün yapacağı idman ile devam edecek.