İkinci yarının formda ekiplerinden Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan antrenman salonda başladı. Salonda gerçekleşen denge ve kuvvet antrenmanlarının ardından sahaya geçen futbolcular; pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas idmanı ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla son buldu. Siyah-beyazlıların bugün yapılan antrenmanda misafirleri de vardı. Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen çocuklar ve misafirler, antrenmanı takip ettikten sonra futbolcularla fotoğraf çektirdi. Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek olan Beşiktaş, sabah 11.00'de basına kapalı çalışacak.