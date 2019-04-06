Beşiktaş'ta Rize hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

06 Nisan 2019, Cumartesi 13:51
- A +
Beşiktaş'ta Rize hazırlıkları devam ediyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Daha sonra özel uçakla Trabzon'a ve oradan karayoluyla Rize'ye giderek kampa girecek. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.