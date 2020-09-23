Avrupa Ligi maçında Rio Ave ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç öncesinde basın toplantısı gerçekleşti. Mensah'ın açıklamalarından sonra takımında başında yer alacak olan Murat Şahin maça dair değerlendirmelerde bulundu. Sergen Yalçın'ın yokluğunda onun yerini alacak olan Şahin, Rio Ave maçında turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi. Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü, Rio Ave maçında N'Koudou, Atiba ve Josef de Souza'nın forma giyemeyeceğini açıkladı.

İŞTE MURAT ŞAHİN'İN RIO AVE MAÇI ÖNCESİNDEKİ AÇIKLAMALARI:

Tek maç bir eleme oynayacağız. Önem verdiğimiz, iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir maç. Rakibin son 4 maçını izledik, iyi analiz yaptık. Dikkat edilmesi gereken bir rakip. Seyircimiz olmasa da içeride oynamanın ufak avantajını kullanmak istiyorum.

Topa sahip olmaya çalışan, iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Saygı duyulması gereken bir ekip. Bunun bilinciyle hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün kampa girip son hazırlıkları bitirip yarın turu geçen taraf olmak istiyoruz.

Transfer soruları daha sonra konuşulması gereken konular. Maçı konuşmak istiyorum. Transferi şu an konuşmak istemiyorum. Gündemi siz de takip ediyorsunuz, yakın zamanda transfer olup olmayacağını ve kimlerin gelip gideceğini beraber göreceğiz.

Yarın Atiba'yı kullanma imkanımız yok. Ufak ağrıları var, iki gündür idmana çıkmıyor. Nkoudou uzun süredir bizimle değil, iki gündür idmanlara başladı. Josef de Souza'nın evraksal işlemleri de var, hazırlık süreci de sürüyor.

Rotasyon başka bir şey, daha farklı bir olay. Biz elimizdeki tüm kadronun en iyisiyle sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Yarın veya Konya maçında oynayacak herkes yarın da oynayabilir Konya maçında da oynayabilir. Buna rotasyon demek istemiyoruz biz.

İki haftadır hocanın yokluğunda ben konuşuyorum ama hazırlık evresi devam ettiği için problemler çözülecek. Eksiklerimizi görüyoruz, oyuncularla analizlerini yapıyoruz. Bunlar bir süreç, 1-2 maçta çözülecek işler değil hemen.

Eksikleri düzeltmek için çalışıyoruz. Oyuncular tam anlamıyla hazır olunca bunları çözecek kapasitede oyuncular oldukları için buradalar. Bir anda çözülecek ve çözüme ulaşacak bir konu değil, bir süreç lazım, biz de sürecin içindeyiz, hala devam ediyor süreç.

Oyuncularımız istekliler, çalışıyorlar, çözülmeyecek bir konu değil. Yarın hemen çözeceğiz diye süre veremeyiz ama takımımız en kısa süre içerisinde hazır olacaktır.