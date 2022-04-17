Süper Lig 'in 33. haftasında Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş 'ta açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımın genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

İşte Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları:

Bugün istediklerimizi fazla yapamadık. Oyun biraz yavaş oynandı. Galip gelmek isterdik. Daha fazla şeyler yapacağımıza inanıyorum.

Hakem, sahanın içerisindeki uçakları çıkartmaktan 3 dakika orada gitti zaten. Altı üstü bir kağıt topu ne kadar engelleyebilir. Diğer maçlara bakıyoruz 10 dakika uzatma veriyorlar bize 3 dakika. Zaten uçakları temizlemek 3 dakika sürdü. Adamlar durdu, etti. Daha dikkatli olurlarsa daha iyi olacak.