Bu sezon şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden daha dar bir kadrosunun bulunması sebebiyle özellikle son haftalarda bu durumun eksikliğini yaşayan Siyah-Beyazlılar’da, cumartesi günü Göztepe’yle oynanacak mücadelede 11 yine değişecek. Eksikler sebebiyle bir türlü ideal bir 11 oluşturamayan Sergen Yalçın, 2’si orta sahada olmak üzere toplamda 3 değişikliğe imza atacak. Adem Ljajic’in omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle Sırp futbolcunun yerine Bernard Mensah’ı sahaya sürmesi beklenen Yalçın, sarı kart cezası biten Atiba Hutchinson’ın kadroya dönmesiyle birlikte Kanadalı oyuncuyu da Necip’in yerine 11’e alacak.

Eksikler bildiğiniz gibi!

Tecrübeli teknik adamın, Karagümrük karşılaşmasındaki formu sebebiyle eleştirilen Fabrice N’Sakala’nın yerine ise sol bekte cumartesi günü Rıdvan Yılmaz’ı görevlendirmesi bekleniyor. Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Ajdin Hasic gibi isimler ise takımın diğer eksikleri olarak ön plana çıkıyor.