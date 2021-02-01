Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması sakatlıklarla başladı. Karşılaşmanın henüz 37. saniyesinde sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden Abdulkadir Parmak’ın ardından Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz da mücadelenin 11. dakikasında maça devam edemedi. Yaşanan bir pozisyonda Ekuban’la birlikte koşan ancak bu sırada sağ üst arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Rıdvan Yılmaz, sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edemedi. Taç çizgisinin kenarına gelen Rıdvan Yılmaz, sahadan çıkmak için sedyenin gelmesini bekledi. Rıdvan Yılmaz’ın yerine N’Sakala mücadeleye dahil oldu.

Şansı iyi değerlendirmişti

Kara Kartal’da geçen sezon aldığı görevi başarılı bir şekilde kullanan ve A Milli Takım formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitmesi beklenen genç futbolcuya adeta nazar değdi. Rıdvan’ın durumunun bugün yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.



