Siyah-Beyazlılar'ın Trabzonspor'la oynadığı lig mücadelesinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz, 1 haftadan fazla süredir takımdan ayrı kalmıştı. Sağ arka adalesindeki kısmi yırtık sebebiyle tedavisi süren genç oyuncunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Fabrice N'Sakala'nın Konyaspor maçında ikinci sarıdan atılması sebebiyle Gençlerbirliği'yle oynanacak lig mücadelesi öncesinde elinde sol bek kalmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 19 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili sürekli bilgi aldığı öğrenildi. Beşiktaş sağlık ekibinin, pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde Rıdvan'ı hazır hale getirmek için yoğun çaba sar ettiği kaydedildi.

B planı yine Necip...

N'Sakala'nın önceki akşam kırmızı kart görmesi sonrasında Kartal'ın sol bek hattında Necip Uysal görev yapmıştı. Yaklaşık 70 dakika bu bölgede mücadele veren Necip, verilen bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdi. Teknik ekibin, Rıdvan'ın Gençler maçına yetişmemesi halinde Başkent ekibine karşı yine Necip'i sol bek olarak sahaya sürmesi bekleniyor.