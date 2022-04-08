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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kararını verdi: Transferin gözde ismiydi....

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Transferde ismi Avrupa'dan birçok takımla anılan Kara Kartal'ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz kararını verdi. İşte detaylar...

08 Nisan 2022, Cuma 18:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kararını verdi: Transferin gözde ismiydi....

Beşiktaş , Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Ajansspor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar mukavelesi Haziran 2023'te bitecek olan Rıdvan ile yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.

A Milli Takıma kadar yükseldi

Yurt dışından birçok takımın listesinde olan 20 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ta sergilediği performansla A Milli Takım 'a yükseldi ve bu süreçte 6 karşılaşmada görev aldı.

Rıdvan Yılmaz'ın performansı

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz bu sezon 28 maçta oynadı ve 3 gol ile 3 asist yaptı ve 6 gole katkı sundu.

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