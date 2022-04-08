Beşiktaş , Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar mukavelesi Haziran 2023'te bitecek olan Rıdvan ile yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.
A Milli Takıma kadar yükseldi
Yurt dışından birçok takımın listesinde olan 20 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ta sergilediği performansla A Milli Takım 'a yükseldi ve bu süreçte 6 karşılaşmada görev aldı.
Rıdvan Yılmaz'ın performansı
Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz bu sezon 28 maçta oynadı ve 3 gol ile 3 asist yaptı ve 6 gole katkı sundu.