Kara Kartal’da Rıdvan Yılmaz’ın durumu belirsizliğini korurken genç sol bek eğer yurt dışı kampından önce imza atmazsa, kampa katılacak.

Yaşanan belirsizliğe karşın Frankfurt yerel basını, Rıdvan Yılmaz’ın yakında imza atacağını ve teknik direktör Oliver Glasner’in elindeki önemli potansiyellerden biri olacağını duyurdu. Beşiktaş ’ın 6.5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Eintracht Frankfurt’la anlaştığı Rıdvan Yılmaz’ın bonservis bedeli taksitle ödenmek istenirken, Beşiktaş ise peşin talep ediyor.