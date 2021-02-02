Beşiktaş Kulübü, önceki akşam oynanan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz’ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi. 19 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bundan dolayı Rıdvan; Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyecek.