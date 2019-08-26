Siyah-Beyazlılar, kulüpte toplamda 7. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma’yla yollarını ayırma kararı almıştı. Tecrübeli futbolcu bu durumu Instagram hesabından, “Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” sözleriyle duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak kulüpten de, “Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019- 2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir” açıklaması yapılmıştı.

Tazminat maddesi...

Bu gelişmelerin ardından tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin her an fesh edilebileceği öğrenildi. Menaceri aracılığıyla kulüp bakmaya başlayan Portekizli oyuncunun, Süper Lig’den birkaç kulüple temas halinde olduğu iddiası, yönetimde paniğe yol açtı. Tecrübeli oyuncunun, şampiyonluk yarışında yer alacak başka bir takıma gidebilme ihtimalini göz önünde bulunduran Siyah- Beyazlılar, fesihe, Süper Lig için özel tazminat maddesi koydurmayı planladığı bildirildi.