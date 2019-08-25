Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili birçok iddia ortaya atılan Ricardo Quaresma için sonunda beklenen oldu. Beşiktaş Yönetimi, Portekizli yıldızla yollarını ayırmaya karar verdi. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, kararın kendisine iletildiğini dün Instagram hesabından duyurdu.

Q7, yaptığı açıklamada, “Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” sözlerini sarf etti.

Siyah-Beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma, Göztepe ile önceki gün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Kulüp bakmaya başladı

Beşiktaş’la 1 yıllık kontratının bulunmasına rağmen yönetimin ayrılık kararı aldığı tecrübeli futbolcunun, menacerleri aracılığıyla şimdiden kendisine kulüp bakmaya başladığı kaydedildi. Deneyimli futbolcunun, Yunanistan ve Fransa’dan birkaç kulüple görüşme halinde olduğu kaydedildi. Yönetimin, tecrübeli ismin alacaklarının önemli bir bölümünü ödeyip sözleşmeyi fesh etme konusunda öneride bulunduğu belirtildi.

‘Takım bulamazsa...’

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada ise, “Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir” denildi.