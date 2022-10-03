Siyah-Beyazlı ekibin yıldızı Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Derbide sahada yer alan İngiliz kanat oyuncusu, elindeki kırık sebebiyle özel bir bandaj ile sahne aldı.

Transfer döneminin sonlarında takıma dahil olan Nathan Redmond, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez Siyah Beyazlı formayı ilk 11'de sırtına geçirdi. 28 yaşındaki yıldız, sahada kaldığı süre içerisinde ise hücumda elinden geleni yapmaya çalıştı.

Yetersiz kaldı

Fakat İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu futbol , takımı için pek yeterli olmadı. Hücumda çok varlık gösteremeyen Redmond, 82 dakika sahada kaldı. Bu arada yıldız oyuncu, büyük bir fedâkarlık yaparak sahaya çıktı. İngiliz futbolcu, el tarak kemiğinde kırık olmasına rağmen Sarı-Lacivertli ekibe karşı sahne aldı. Redmond, bu duruma rağmen elinde özel bir bandaj ile sahaya çıktı. Redmond, 82. dakikada oyundan alındı