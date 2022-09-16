Yıldız kanat oyuncusu, ortaya koyduğu özveri ile teknik heyetin gözüne girdi. Form düşüklüğü yaşayan N’Koudou ve Muleka ile teknik ekip ve Ceyhun Kazancı özel görüşme yaptı. Dikkati çekilen iki oyuncudan Muleka’nın kenara çekilip, Redmond’un ilk 11'e alınacağı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun da ekstra idmanlar ile hazırlıklarına devam ettiği belirtildi. Öte yandan Siyah-Beyazlılar'da İstanbulspor ile oynanacak karşılaşmada Atiba, Ghezzal ve Dele Alli'nin forma giyemeyeceği öğrenildi. Wellinton ise hazır duruma geldi.