Transfer limiti artırılmadığı için devre arasında transfer yapamayan Beşiktaş'ta bir başka sorun patlak verdi.

"Hocam Rebocho'yu oynatma"

Yönetimin 5 maç daha oynaması halinde 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Portekizli için Abdullah Avcı'ya "Hocam Rebocho'yu oynatma" dediği ve böylece bu seçeneğin otomatik olarak hayata geçmesini engellemek istediği öğrenildi.

Yönetim, Fransız kulübü Guingamp'la bu maddeyi kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Fanatik Özel / Süleyman Hatısaru

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