Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın temsilcisine "Rebocho'nun kulübü yeni sözleşmeyle bu zorunluluğu ortadan kaldırmalı. Aksi takdirde sezon sonuna kadar kadroda olması mümkün değil" sözleriyle alınan kararı bildirdi. Ancak Rebocho'yu sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderen Guingamp, sözleşmede herhangi bir revizeyi kabul etmedi. Yönetimin, Rebocho için son bir görüşme yapacağı, yine olumsuz sonuç çıkması halinde sezon sonuna kadar sol bekte Caner ve Rıdvan'la devam edeceği belirtildi.

Son aday Cerri!

Cagliari'nin golcüsü Alberto Cerri için Beşiktaş devrede. Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiralayan siyah-beyazlılarda Boyd ve Orkan'ın da gitmesi halinde 1 milyon Euro'ya yakın bütçe ortaya çıkacak. Kartal, transferin son günlerinde imkanlar dahilinde forvet almayı planlarken Prijovic'in ardından Cerri de gündeme geldi. (Sabah)