2018-19'un ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplayan siyah-beyazlılar, bu sezon ise 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 5 puanda kaldı

Avcı'nın takımı UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2'de sıfır çekerken, 7 resmi maçta yediği 17 golle hayal kırıklığı yaşattı. Sistem işlemedi, Kartal her yerde yere çakıldı!

90+3'te yenilen golle 1-0 kaybedilen Wolverhampton maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sert bir çıkış yaparak, "Benim antrenörlüğüm tartışılmaz" diyen Abdullah Avcı'nın, sistem eleştirisine ise 'Şenol Güneş'li geçen sezondan yanıt vermesi dikkat çekti. Ancak tecrübeli teknik adam, 8 maçta elde ettiği sonuçlarla 2018-19 sezonunun çok gerilerinde kaldı.

YENİLEN GOL DE DAHA FAZLA

Geçtiğimiz sezon ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplayan Şenol Güneş önderliğindeki Beşiktaş, bu sezon 1 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle 5 puan elde eden Avcı'nın takımının iki katından fazla puan toplamıştı. Bu sezon ligde şu ana kadar 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon ise 8 golü kalesinde görmüştü.

HÜCUMDA ÜRETKENLİK AZALDI

Rakip fileleri ise sarsmakta zorlanan Beşiktaş, geçen yıl atılan 11 gole karşılık bu yıl 8 gol kaydetti. Geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk iki maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden Kartal, bu yıl 2'de sıfır çekti. Geçen yıl iki maçta 3 gol atıp, 3 kez de topu ağlarında gören siyah-beyazlılar, yeni sezonda ise 5 gol yedi, 2 gol atabildi.

AHMET NUR ÇEBİ KAYNAK ARAYIŞINDA

Siyah-beyazlılarda adaylığı beklenen Ahmet Nur Çebi, bir yandan liste çalışması yaparken diğer yandan kaynak arayışlarına başladı. Kulübün yılbaşına kadar ihtiyacı olan 350 milyon TL'yi bulmak için bankalarla görüşen Çebi'nin adaylığını resmen 10 Ekim'de açıklayacağı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin adaylık için imzaları tamamladığı, listeyi ise son gün teslim edeceği belirtildi.

SERDAL ADALI LİSTEYİ HAZIRLIYOR

Beşiktaş'ın mevcut yönetiminde yer alan Serdal Adalı'nın, 13-20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli kongrede adaylığı kesinleşti. Başkan Fikret Orman, seçime girme kararı alsa dahi karşısına çıkması beklenen Adalı'nın güçlü liste hazırlığında olduğu ve camianın önemli isimlerinden de destek aldığı öğrenildi. 2017'de Orman'a rakip olan Adalı, 1762 oy farkıyla başkanlığı kaybetmişti.

Kaynak: Sabah