Ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle ABD’de 8 Kasım’da ameliyat olan Beşiktaş ’ın yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında yoğun tedavi ve moral desteğiyle kendine gelirken saha çalışmalarına da başladı. Avrupa’nın en önde gelen kamp ve tedavi merkezlerinde bireysel çalışmalar yapan Cezayirli futbolcu hızla toparlandı. Siyah-Beyazlı oyuncunun fiziksel ve mental açıdan kendisini iyi hissettiği aktarıldı.





Dönmüş ancak yine sakatlanmıştı

14 Ağustos’ta oynanan maçta sakatlanan yıldız futbolcu, 2 Ekim’deki Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmuş ancak çok geçmeden yeniden sakatlanmıştı. Başarılı oyuncunun, formasına bir an önce dönmek için yoğun bir tempoda çalıştığı öğrenildi.

Sağlık ekibi memnun

Yıldız ismin, Ocak ayının son haftasında formasına dönmek istediği kaydedildi. Ghezzal’ın durumunu yakından takip eden Beşiktaş sağlık ekibinin de Cezayirli kanat oyuncusunun düzelme sürecinin beklenenden hızlı ilerlemesi sebebiyle mutlu olduğu kaydedildi. Ghezzal’ın, Ocak ayının sonundaki 20. hafta mücadelesindeki Kaysersipor deplasmanında sahada olması bekleniyor.





Saiss'ten kötü haber

A Milli Takım ’ın eski fizyoterapisti Fedai Topal, Fas formasıyla Dünya Kupası’nda iyi bir performans gösteren ancak sakatlanan Romain Saiss’in sakatlık durumuyla ilgili olarak konuştu. Topal, “Oynayamayacağını bile bile Fransa maçında forma giymesi Saiss adına kötü oldu. Türkiye’ye geldiğinde çekilecek olan MR’la birlikte sakatlığı hakkında net bir yorum yapılıp süre verilebilir. Yarı final maçında oynamasaydı 3-4 hafta içinde sahada olurdu. Bu süreç 6-8 haftayı bulabilir” ifadelerini kullandı.