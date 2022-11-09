Beşiktaş ’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, dün ABD’de ameliyat oldu. Yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Ghezzal, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşmuştu. Trabzonspor ile oynanan maçta yeniden sakatlanan Ghezzal için ameliyat kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından yaşadığı ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sonrası Fenerbahçe müsabakası ile takımımıza dönmüştü. Fenerbahçe maçı sonrası ağrılarının kısmen devam etmesi ve destekleyici tüm tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen mevcut durumunun sahada yeterli performansı göstermesini engellediğini ifade etmesi üzerine Rachid Ghezzal’a cerrahi tedavi uygulanması kararı alınmıştır” denildi.





ABD’de ameliyat olan Ghezzal, sakatlığına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cezayirli yıldız, “Çok şükür bitti ve her şey yolunda. Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana destek olan kulübüme, sağlık ekibine ve sizlere teşekkür ederim. Desteğiniz çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. Deneyimli oyuncunun Dünya Kupası arası sonrasında takıma katılması bekleniyor.

4 oyuncunun tedavisi sürüyor

Kara Kartal’da Ghezzal’a ek olarak 4 futbolcunun daha sakatlığı bulunuyor. Kulüpten yapılan bilgilendirmede; Arthur Masuaku’nun uyluk kemiği eklem yüzünde kemik ödemi, Josef de Souza’nın sağ dizinde eklem içi sıvı artışı tespit edildiği açıklanmıştı. Ek olarak Valentin Rosier’in uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem; Berkay Vardar’ın da sol uyluk iç adale grubunda tendinit saptanmış ve oyuncuların tedavilerine başlanmıştı.

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