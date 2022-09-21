Süper Lig ’e verilen Milli ara sonrasında teknik direktör Valerien Ismael, takımına İstanbulspor maçı sonrasında 3 günlük izin hakkı tanımıştı. Bazı oyuncular, Milli Takım ’daki görevlerine katılmak, diğerleri de tatil yapmak için ülkelerine gitmişti. Sakatlıkları sebebiyle bir süredir formalarından uzak kalan takımın 2 yıldızı Dele Alli ve Rachid Ghezzal‘a ise durmak yok...

Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisine yüzde 100 hazır olmak için geri sayımda...

Sakatlıklarını atlatan 2 futbolcunun hem tedavi süreçlerini sürdürdükleri hem de bireysel çalışmalarla kondisyonlarını artırmak için günde çift idman yaptıkları kaydedildi.

Kartal’ın İngiliz süperstarı Dele Alli, derbiyle şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor.

İki futbolcudan da milli ara sonrasında Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yararlanmak isteyen teknik direktör Valerien Ismael’in, bu oyuncuları hafta içindeki idmanlarda takım antrenmanında görmek istediği kaydedildi.

Orhan Yıldırım







