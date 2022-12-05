Beşiktaş , Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Hazırlıkların ilk etabında İstanbul'da antrenmanlara başlayan ve İstanbulspor ile Karagümrük takımlarıyla bir hazırlık karşılaşması oynayan Kartal, çalışmalarının ikinci etabında Antalya'da kampa girecek. Kartal, Spor Toto Süper Lig ’e verilen arayı 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yaparak değerlendirecek. Siyah-beyazlılarımız, kamp çalışmaları için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya gitti.

Rachid Ghezzal, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

Siyah beyazlılar, bu kamp için yola çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş, kamp kadrosuna yer alacak isimleri de belirledi. Kadroda Rachid Ghezzal'in bulunması büyük bir sürpriz oldu. Rachid Ghezzal'ın iyileşme süreci, beklenenden hızlı ilerliyor. Bu yüzden Antalya kampına dahil edildi. Ocak ayı ortasına kadar formasına dönmesi bekleniyor.

Ayak parmağından sakatlanan ve bu nedenle ameliyat olan Ghezzal'in kadroda yer alması büyük bir sevinç yaşattı.

Ayrıca siyah beyazlılardan yapılan açıklamada Dünya Kupası'nda Kanada ile boy gösteren Atiba ve Kamerun'la sahneye çıkan Nkoudou'nun, 8 Aralık Perşembe günü kampa dahil olacağı ifade edildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPINDA YER ALAN İSİMLER:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Javi Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Serkan Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy.