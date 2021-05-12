Süper Lig’in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilen Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Bu sezon kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Rachid Ghezzal, Fatih Karagümrük karşısında da gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Beşiktaş’ın beraberlik golünü kaydeden Ghezzal, bu sezonki 7. golünü kaydetti. Siyah Beyazlıların oynadığı son 5 maçta 4. kez ağları havalandıran yıldız futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında da gol atmayı başarmıştı.







