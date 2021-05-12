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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, gol sayısını 7'ye çıkardı

Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilen Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Karşılaşmanın 54. dakikasında Beşiktaş’ın beraberlik golünü kaydeden Rachid Ghezzal, bu sezonki 7. golünü kaydetti.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 01:27 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, gol sayısını 7'ye çıkardı

Süper Lig’in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilen Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Bu sezon kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Rachid Ghezzal, Fatih Karagümrük karşısında da gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Beşiktaş’ın beraberlik golünü kaydeden Ghezzal, bu sezonki 7. golünü kaydetti. Siyah Beyazlıların oynadığı son 5 maçta 4. kez ağları havalandıran yıldız futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında da gol atmayı başarmıştı.


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