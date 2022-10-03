Beşiktaş 'ın Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada görev alabilen ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı yapan Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Ayak parmağının altındaki kapsül yırtığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı durumda bulunan Ghezzal, milli arada bireysel çalışmalara başlamıştı. Cezayirli kanat oyuncusu, 3 takım idmanıyla dev derbide görev yerine geri döndü.

Dele Alli’nin yerine...

Yedek başladığı mücadelenin 73. dakikasında Dele Alli’nin yerine maça dahil olan Ghezzal, yaklaşık 20 dakikalık bölümde takımının hücum hattını hareketlendiren bir görüntü sergiledi. En son 14 Ağustos’taki Alanyaspor maçında oynayan Ghezzal tam 49 gün sonra Kara Kartal’daki formasına geri dönmeyi başardı. Yıldız futbolcu, maça girerken ve karşılaşma sonunda Beşiktaşlı taraftarların büyük desteğini aldı.

Weghorst direkten döndü!

Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Siyah-Beyazlı formayla dün akşamki maça takımının en önemli gol ümidi olarak başladı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçeli savunmacılar tarafından iyi marke edildi. İkinci yarıda hücum hattındaki takım arkadaşlarının desteğiyle daha fazla pozisyon bulan Weghorst, 89’da golle çok yaklaştı. Rachid Ghezzal’ın Fenerbahçe ceza alanı önünde kullandığı serbest vuruştan gelen topa şık bir kafa vuruşu yapan Weghorst, direğe takıldı. Başarılı oyuncu, bu pozisyon sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.

Gedson Fernandes ilk kez....

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sezon başında kadroya dahil edilen Gedson Fernandes, ilk 7 maçta teknik direktör Valerien Ismael’in değişmezleri arasına girmiş ve bütün maçlara ilk 11’de başlamıştı. Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kesik yedi. Gedson, dün akşam 73’te Salih’in yerine oyuna dahil oldu.

Cenk Tosun 82’de...

Kara Kartal’ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun’un bu sezonki kaderi, derbide de değişmedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, deneyimli forveti Fenerbahçe derbisine yedek başlattı. Maçın ikinci yarısında ısınmaya gönderilen Cenk, 82’de Nathan Redmond’un yerine maça dahil edildi. Oyuna girmesiyle Kara Kartal’ın hücum hattını hareketlendiren Cenk, buna rağmen skor üretmeyi başaramadı.