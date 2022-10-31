Valerien Ismael'le art arda alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş 'ta Fransız hoca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçen hafta Hatay deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyet Ismael'in sonu oldu. Kara Kartal'da Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yaptıkları toplantıda Ismael'le yolları ayırma kararı aldı ve tecrübeli hocanın görevine son verildi. Çok kısa bir süre sonra ise Şenol Güneş'in takımın başına getirildiği açıklandı.





Güneş coşkuyla karşılandı

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Siyah-Beyazlılar'da şampiyonluk yaşayan Güneş ayağının tozuyla takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada büyük bir coşkuyla karşılandı. Ümraniyespor karşılaşmasında Vodafone Park'ı hınca hınç dolduran Beşiktaş taraftarı, deneyimli çalıştırıcıya sevgi gösterilerinde bulundu. Mücadeleyi de Kara Kartal çok güzel atmosferde 5-2 gibi farklı skorla kazanmasını bildi.

Dünya Kupası arasına kadar yok

İki hafta önce oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan ve Hatay ile Ümraniye sınavlarında görev yapamayan Rachid Ghezzal için Şenol Güneş'ten de açıklama geldi. Ümraniye galibiyeti sonrasında konuşan deneyimli hoca, Cezayirli yıldız için, "Ghezzal, 3 maçta da olmayacak. Dünya Kupası arasına kadar olmaz. Tedavisi ve çalışması olacak" demişti. NTV Spor'un haberine göre başarılı oyuncu tedavisi için Katar'a gitti. Deneyimli futbolcunun tedavisinin orada devam edeceği kaydedildi.

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5 maç, 2 gol, 1 asist

30 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon tam 8 maç kaçırdı. Yıldız oyuncunun üç karşılaşmada daha forma giyemeyeceği açıklanırken, sadece 5 sınavda görev alan Ghezzal 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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