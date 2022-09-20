Kara Kartal’ın hücum hattındaki göz bebeği Rachid Ghezzal, Kayserispor ve Alanyaspor karşılaşmalarından sonra Beşiktaş ’taki formasından uzak kalmıştı. Deneyimli futbolcu, sakatlık ve soğuk algınlığı sorunları sebebiyle takımını yalnız bırakmıştı. Yoğun bir tedavi süreci geçiren Cezayirli kanat oyuncusunun, Milli arada sağlığına tamamen kavuşması bekleniyor. Başarılı futbolcunun, 2 Ekim’de Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisine tam olarak hazır şekilde çıkması planlanıyor.

Orta saha da değişiyor

Rachid Ghezzal’ın hücum hattındaki yerine geri dönmesi sonrasında teknik direktör Valerien Ismael’in Jackson Muleka’yı kulübeye çekeceği bildirildi. Ismael’in, sol kanatta Kevin N’Koudou yerine yeni transfer Nathan Redmond’u değerlendirmesi planlanıyor. Sakatlığını atlatan İngiliz süperstar Dele Alli’nin de Fenerbahçe derbisine ilk 11’de başlaması bekleniyor. Öte yandan Dele’nin dönüşüyle birlikte orta saha kurgusunda da değişimin yapılacağı, Gedson Fernandes ve Josef de Souza ikilisinden birinin derbiye yedek başlayacağı kaydedildi.





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