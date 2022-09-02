Beşiktaş 'ın yıldızı Rachid Ghezzal, bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kaldı. 30 yaşındaki sağ kanat, tamamen iyileşirken, forma giyebilecek duruma geldi. Fakat deneyimli oyuncunun yokluğunda gösterdiği performans ile göz dolduran Jackson Muleka da bir hayli formda.

Bu doğrultuda Cezayirli futbolcunun, Ankaragücü ile oynanacak maça kulübede başlaması bekleniyor. Ghezzal, bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gol ve bir asistlik performans sergilemişti.



