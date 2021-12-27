Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor , Beşiktaş 'ı konuk etti. Mücadeleyi Yeşil-Beyazlılar 90. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Pjanic de sakatlandı

Ancak Beşiktaş 3 puanın yanı sıra hem sakatlanan Miralem Pjanic'i hem de sarı kart gören Rachid Ghezzal'ı kaybetti. Siyah-Beyazlılar'ın, Cezayirli yıldızı Ghezzal son bölümde Rahmanovic'le gerginlik yaşayınca mücadelenin hakemi Mete Kalkavan iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Maç öncesinde sınırda bulunan Ghezzal bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor 'la oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.



