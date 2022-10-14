Ligin 2. haftasında Alanyaspor 'la oynanan karşılaşmada ayağındaki bir batma problemi nedeniyle kenara gelen ve uzun bir sakatlık süreci yaşayan Rachid Ghezzal’dan sevindirici haber geldi. Yaklaşık 1.5 ay boyunca formasından uzak kalan Cezayirli yıldız, ligde oynanan Fenerbahçe ve Giresunspor karşılaşmalarında sonrasında oyuna dahil olmuştu. Sağlık ekibinden alınan bilgiye göre 30 yaşındaki oyuncunun, durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, tamamen hazır hale geldiği bildirildi.

Planları onun üzerine...

Bu doğrultuda tecrübeli futbolcunun, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyebileceği belirtildi. Eğer Ghezzal, teknik direktör Valerien Ismael tarafından şans verilirse tam 64 gün sonra ilk 11’de sahaya çıkacak. Fransız teknik adamın da tüm planlarını, Ghezzal’ı, ilk 11’de oynatmak üzerine yaptığı belirtildi.

Orhan Yıldırım