Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala takımın Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma’yla yolları ayırma kararı almıştı.

Bu gelişmenin ardından kendisine kulüp arayan tecrübeli futbolcu, kulüple 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle fesih için bu sezona ait alacaklarını istemişti. Deneyimli oyuncunun talebini kabul eden yönetime, futbolcu cephesinden yeni bir talep geldi.

1.7 milyon Euro’luk maaşını ödemeye olumlu yanıt veren Siyah-Beyazlılar’a yıldız futbolcudan, ‘Sözleşmemde bulunan imaj haklarımın bedelinin de ödenmesini istiyorum’ mesajı gittiği bildirildi.

Kasımpaşa iddiası...

Tarafların, bu konuda görüşmelerinin sürdüğü, istenen toplam paranın 2.5 milyon Euro (16 milyon TL) civarında olduğu belirtildi.

Quaresma’yla son olarak Kasımpaşa’nın ilgilendiği konuşuluyor.







