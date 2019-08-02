Avusturya kampındaki hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta dünkü sabah idmanı, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, ayak tenisi oynadı. Maçı, yardımcı antrenör Recep Uçar, Ricardo Quaresma, Erdem ve Kartal Kayra’dan oluşan takım kazandı. Quaresma, mini turnuva sırasında özellikle yaptığı şık röveşata vuruşlarıyla çalışmaya damgasını vurdu.

Siyah-Beyazlılar’ın, geçen sezon Sivas’ta forma giyen ve bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Douglas ise takımdan ayrı 45 dakika koşu yaptıktan sonra, salonda çalışmalarına devam etti.