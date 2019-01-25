Beşiktaş'ta Quaresma kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Erzurumspor karşısında 87. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

25 Ocak 2019, Cuma 22:23
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Beşiktaş'ta Quaresma kırmızı kart gördü

Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda aldığı 3-0'lık Akhisarspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş 19. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Erzurumspor karşısında 87. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Takımdan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcu kalan dakikalarda takımını 10 kişi bıraktı. Yıldız futbolcu gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. PFDK'ya da sevk edilmesi durumunda daha fazla ceza alması gündemde.

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