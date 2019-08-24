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Beşiktaş'ta Quaresma kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ta Quaresma kadro dışı kaldı

24 Ağustos 2019, Cumartesi 16:31
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Beşiktaş'ta Quaresma kadro dışı kaldı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yeni sezonda takım kadrosunda olmayacağını belirterek, "Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.
Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

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