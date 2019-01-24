Beşiktaş'ta Quaresma giderse transfer yapılacak

Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, Izquierdo için temaslara hız verdi. Konoplyanka ile de birkez daha görüşülecek.

24 Ocak 2019, Perşembe 08:37
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Beşiktaş'ta Quaresma giderse transfer yapılacak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor... Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı yıldız Ryan Babel'den sonra Portekizli Ricardo Quaresma ile de yollar ayrılmak üzere... Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişme üzerine transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Kartal'ın gündemindeki ilk isim ise Jose Izquierdo...

UKRAYNALI PLASE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kartal, teklifini sundu. Beşiktaş, Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile de görüşmelerini sürdürüyor. (Takvim)

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