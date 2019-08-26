Antrenmana kulüp bulması için izin verilen Ricardo Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile Göztepe maçında ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup katılmadı. Enzo Roco takımdan ayrı koşu yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, Ç. Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.