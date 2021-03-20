Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Icrypex'in TOFAŞ ile oynadığı mücadeleye ilişkin Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı kural hatası başvurusu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından reddedilmişti. Beşiktaş, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararına ilişkin resmi açıklamayla tepkisini gösterirken bugün oynanan Darüşşafaka maçında da tepkiler sürdü.

Bugün oynanan Darüşşafaka mücadelesi öncesinde taraftarlar, "Beşiktaş taraftarları ve dernekleri olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun almış olduğu kabul edilmesi mümkün olmayan skandal kararı protesto etmek için toplandık. Biz Beşiktaşlıyız. Armanın olduğu her yerde şerefimizle oynarız hakkımızla kazanırız. Hakkımız olmayanı talep etmez, imtiyaz beklemeyiz. Federasyonun aldığı bu skandal kararı kabul etmiyoruz. Evlatlarımızın hakkını yedirmeyiz, alın terleriyle oynatmayız. Hakemlerini korumak adına Beşiktaş camiasına haksızlık edilmesini kabul etmemizi kimse bizden beklemesin. Türk basketbol tarihine ‘Kara Perşembe’ olarak geçen bu rezalete imza atanlar, sporun evrensel değer ve ilkelerine ihanet etmiş, milyonların gözbebeği Beşiktaş’a açıkça cephe almıştır" açıklamasını yaparken Darüşşafaka maçı sırasında da tepkiler sürdü.

Karşılaşmayı salonda takip eden Beşiktaşlı yöneticiler, maç öncesinde alkışlarla tepkilerini gösterirlerken gergin geçen maçta hakemlere yönelik de tepki vardı.

Yusuf Dursun











