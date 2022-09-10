Yeni sezona yer aldıkları 2 kulvarda da başarı hedefiyle giriş yapan Kara Kartal’da teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, önemli bir planlama yaptı. Yaklaşık 50 kişilik liste üzerinden detaylı bir yol haritası belirleyen ikili, toplamda 12 transfere imza attı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönettiği operasyonda girişimleri ekibiyle birlikte gerçekleştiren Ceyhun Kazancı, 12 isimden 6’sını İngiltere Premier Lig macerası sonrasında takıma kazandırdı.

Weghorst’un opsiyonu 10 milyon Euro

Premier Lig ekibi Wolverhampton’daki 6 sezonluk macerası sonrasında Kara Kartal’a bedelsiz olarak transfer edilen Romain Saiss, Beşiktaş ’ın savunma hattına büyük kalite ve tecrübe kattı. Golcü transferinde kulübün bir numaralı önceliği olan Hollandalı santrfor Wout Weghorst’u da Burnley’den 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla transfer eden Beşiktaş skor üretme konusunda geçen sezon yaşadığı sorunu, 1,97’lik forvetle aşmayı planlıyor.

Cenk’in rekoru hala kırılamadı

Kara Kartal’dan 2018 yılında 27 milyon Pound karşılığında Everton’a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde macerasını tamamlaması sonrasında yuvasına geri döndü. Türkiye’den Avrupa’ya en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu olarak elde ettiği rekor, üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen kırılamayan 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ı yeniden şampiyonluğa taşıyan isim olabilmek için mücadele edecek.

Dele Alli 6 milyon Euro

Tottenham formasıyla dünya futbolunda bir marka haline gelen Dele Alli, kısa süren Everton’daki macerası sonrasında Kartal’ın radarına girmişti. Yönetim, 1,5 hafta gibi kısa bir süreçte yıldız 10 numarayı kadrosuna kazandırdı. Beşiktaşlı idareciler, Dele’yi devre arasında satın almak isterse Everton’a 6 milyon Euro ödeyecek. Eğer anlaşma, sezon sonu yapılırsa rakam, 8 milyon Euro’ya yükselecek.

Nathan Redmond bedavaya alınabilir

Rıdvan Yılmaz’ın İskoçya Premier Lig ekibi Rangers’a transfer olması sonrasında sol bek hattı için girişimlerde bulunan Kara Kartal, West Ham United’dan Arthur Masuaku’yu kiraladı. Kara Kartal, sezon sonunda Demokratik Kongolu savunmacıyı kadrosuna katmak isterse kulübüne 2.2 milyon Euro’luk ödeme yapacak. Beşiktaş’ın Ada’dan son transferi ise Nathan Redmond oldu. Southampton’dan 1 sezonluğuna kiralanan tecrübeli kanat oyuncusu, lig bitiminde boşa çıkacak ve bedelsiz alınabilecek.