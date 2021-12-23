Beşiktaş , Önder Karaveli'nin gelişinin ardından üçüncü maçında bugün Göztepe 'yi konuk edecek.

Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Önder hoca yönetimindeki kötü gidişe son vermek isteyen Beşiktaş, son yedi maçının sadece birini kazanırken (2B 4M), tek galibiyetini sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek aldı.

Siyah-beyazlılar Perşembe günleri oynadığı son 12 Süper Lig maçında (8G 3B) tek mağlubiyetini sahasında Mersin İdmanyurdu'na 1-0 mağlup olarak aldı (Şubat 2012).











