Siyah-Beyazlılar için devre arası transfer dönemi yoğun geçecek. Beşiktaş, sadece oyuncu transferi yapmayacak; mevcut kadrodaki bazı isimlerle de yolları ayıracak.

Bunlardan biri de Pepe. Geçen sezon başında Real Madrid’den ayrılıp Kartal olan 35 yaşındaki stoper, son 1-2 aylık periyotta alacakları nedeniyle sıkıntı çıkarmaya başlamıştı.

Parası son anda ödenince UEFA’ya gönderilecek borçsuzluk kağıdına imza atan Pepe’ye, yüksek maliyetinden dolayı da kesinlikle yeni sözleşme teklif edilmesi düşünülmüyor. Yönetim, sezon sonunda mukavelesi bittiği için bedelsiz ayrılacak Pepe’yi devre arasında satmayı planlıyor. Portekizli dünya yıldızının muhtemel rotası da Katar veya Suudi Arabistan olacak.

Sezon başında istediler

10 yıl Real Madrid forması giyen ve hala Portekiz Milli Takımı’na çağrılan Pepe’nin, Arap yarımadasında da ciddi bir popülaritesi var. Hatta sezon başında da Pepe için Beşiktaş’a teklifler gelmişti. Başkan Fikret Orman, Ocak ayında Pepe’yi en azından 3-4 milyon Euro’luk bir bedelle satmayı hedefliyor.

Gökmen Özcan