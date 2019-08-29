Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporunun ardından sol bek hattını Fransa Lig 1 ekibi Guingamp’tan Pedro Miguel Rebocho’yla güçlendirmişti.

Takıma kısa sürede adapte olan 24 yaşındaki futbolcu, bu duruma rağmen forma rekabetinde bulunduğu Caner Erkin’in yüksek form grafiği sebebiyle Spor Toto Süper Lig’de oynanan ilk 2 karşılaşmada süre alamamıştı.

Etkili idman performansıyla her an forma şansı bulacakmış gibi kendisini hazır tutan başarılı oyuncuya, beklediği fırsat sonunda geldi.

Henüz maçı yok

Caner Erkin’in sol diz iç yan bağından sakatlık yaşamasının ve cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynamasının zor gözükmesi sebebiyle görev sırası Rebocho’ya geldi.

Resmi maçlarda henüz Beşiktaş forması giyemeyen tecrübeli futbolcu, açılışı Vodafone Park’ta taraftarı önünde yapacak.

Siyah-Beyazlılar’a kısa sürede uyum sağlayan Portekizli futbolcuyla teknik direktör Abdullah Avcı da özel olarak ilgileniyor.