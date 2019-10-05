Beşiktaş'ta pas var, sonuç yok
Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın yönetiminde çıktığı 8 maçta da rakipleri karşısında pas oyununu çok başarılı bir şekilde sahaya yansıttı. Tümkarşılaşmalarda rakipleri karşısında topla oynamada büyük üstünlük kuran Kartal, sadece 1 maç hariç kazanmayı ise unuttu!
Siyah-Beyazlılar, Abdullah Avcı’nın yönetiminde başladıkları yeni sezonda istedikleri sonuçları almakta zorlanıyor. Son olarak önceki akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a 1-0 kaybeden Kara Kartal’da düşüş sürüyor.
Beşiktaş’a uyguladığı pas oyununda beklediği geri dönüşü alamaması sebebiyle eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı, 8 maçlık serüveninde her harikine karşı topla oynamada büyük üstünlük kursa da sadece 1 karşılaşmadan galip ayrılabildi.
Son olarak önceki akşam Wolves’le Vodafone Park’ta oynanan mücadelede 90 dakikayı yüzde 62’ye 38’le rakibinin önünde tamamlayan Siyah- Beyazlılar, pas yüzdesinde açık ara önde tamamladığı maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.
Gökmen Özcan