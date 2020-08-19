Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın Fransa’nın Lille kulübüne transferi sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, yeni dönem öncesinde hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olabilmek için 2 forvet takviyesi istemişti. Bu gelişmenin ardından çalışmalara başlayan yönetim; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis ve Papiss Cisse gibi isimleri hedefleri arasına eklemişti. 4 oyuncuyla yapılan temaslardan henüz imza çıkaramayan Kara Kartal, son olarak Aytemiz Alanyaspor’la yollarını ayıran Senegalli golcünün üzerine yoğunlaştı. Aytemiz Alanyaspor’daki 2 sezonluk macerasında 65 maça çıkıp 42 gollük performans sergileyen 35 yaşındaki futbolcuyla ön anlaşma yapan ve maaş konusundaki pürüzleri gidermeye çalışan Kara Kartal’ın, tecrübeli ismi yarına kadar resmileştirmesi bekleniyor. PAOK’la salı günü yapacağı Şampiyonlar Ligi 2. tur maçı için kadrosunu yarına kadar UEFA’ya bildirmesi gereken Beşiktaş, bundan dolayı tüm sınırlarını zorluyor.

Balotelli defteri kapanmadı

Brescia’yla yollarını ayırmaya hazırlanan İtalyan golcüyle yapılan görüşmelerde garanti ücret konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen oyuncu cephesinin bonus ve yüksek menacerlik ücreti taleplerinde ısrarcı olması sonrasında Beşiktaş, bu transferi askıya almıştı. 30 yaşındaki futbolcunun menaceri Mino Raiola’dan 1 milyon Euro’yu bulan bonuslar ve benzer miktardaki menacerlik ücreti konusunda geri adım atması bekleyen yönetim, böyle bir durum yaşanması halinde 2 milyon Euro’luk maaştan Balotelli’ye imzayı attırmaya hala soğuk değil...

Welinton da açıklanıyor...

Stoper transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı savunmacısı Welinton’la anlaşan Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Fatih Aksoy’u bu transferde takasta kullanan yönetim, Alanya’dan ekstra olarak gelen; Ahmet Gülay’ı da kiralık olarak bu kulübe göndermeyi kabul etmişti. Akdeniz ekibinin kampına katılan 17 yaşındaki sol bekin de bonservisini isteyen Alanyaspor’a son olarak 2 yıllık kiralama önerisinde bulunan Beşiktaş, bu konuda anlaşmanın sağlanması sonrasında Welinton’u açıklamayı amaçlıyor.

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